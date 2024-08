Con crack e cocaina in tasca tenta la fuga Pusher arrestato ad Acilia

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 26 agosto 2024) Roma, 26 agosto 2024 – Sono 7 le persone arrestate dalla Polizia di Stato nelle ultime ore in quanto gravemente indiziate del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Un arresto ad Ostia Gli uomini del Reparto Prevenzione Crimine “Toscana”, nel corso di un servizio di controllo nel territorio ad Ostia, transitando in via Ludovico Antomelli, hanno notato un 23enne procedere a forte velocità in via di. Lo hanno fermato e lo hanno trovato in possesso di 81 involucri contenentiper un peso complessivo di circa 25 grammi. Gli altri interventi Nell’ambito dei servizi dedicati alla prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti, i poliziotti del Commissariato Porta Pia, a seguito di attività info investigativa, hannoun 33enne italiano, che effettuava consegne di sostanza stupefacente in zona Bufalotta.