Colpevole d' innocenza Ashley Judd regge tutto

(Di lunedì 26 agosto 2024)D'Canale 9 ore 21.25 Con, Tommy Lee Jones e Bruce Greenwood. Regia di Bruce Beresford. Produzione USA 1999. Durata: 1 ora e 45 minuti LA TRAMA Un uomo scompare. Un tribunale (alquanto sbrigativamente) conclude che è stato ucciso e condanna la moglie per omicidio (anche se il cadavere non è stato trovato). Quando la disgraziata esce di galera, scopre che il consorte non è affatto morto (ha simulato, l'ha vigliaccamente incastrata). Allora decide di ucciderlo sul serio (tanto per la legge americana non è possibile essere imprigionati due volte per lo stesso delitto). PERCHE' VEDERLO Perché, specialista in parti di belle perseguitate (si fece conoscere col "Collezionista") sostiene bravamenteil peso emotivo del film.