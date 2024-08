Chi è lo stalker di Selvaggia Lucarelli? La giornalista conosce il suo nome e la sua identità FOTO

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di lunedì 26 agosto 2024)ha unoe via Instagram, proprio nelle ultime ore, ha raccontato di esserne vittima da ormai qualche anno. Ma chi è questa persona?in passato aveva accennato a questa circostanza, ma senza mai scendere nel dettaglio. Adesso, però, ha deciso di togliersi qualche sassolino dalle scarpe, mettendo tutte le carte in tavola. A quanto pare, loin questione avrebbe preso di mira laa seguito di qualcuna delle sue inchieste La persona in questione è diventata pressante e asfissiante e da anni tormenta, letteralmente,. La cosa che ha scioccato i fan della, però, è un’altra: a quanto pare, la diretta interessata sa bene chi sia il suo. Ma come è iniziato tutto? I fatti risalgono a diverso tempo fa.