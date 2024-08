Camilla Cecconi non ce l’ha fatta | è stata investita da una 72enne

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di lunedì 26 agosto 2024)non ce: èda unanella giornata di ieri, 25 agosto, a Palestrina La cittadina di Palestrina, vicino Roma, è sotto shock per la tragica perdita di, una ventenne che ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto nella mattinata di ieri, 25 agosto, mentre attraversava sulle strisce pedonali in compagnia di un’amica. L’incidente si è verificato quando un’autovettura, una Renault Megane guidata da una, ha travolto le due giovani che si stavano recando alla messa in chiesa. Nonostante i tempestivi soccorsi del 118, per la giovane non c’è stato nulla da fare. Trasportata d’urgenza all’Ospedale San Camillo di Roma è deceduta poco dopo. I famigliari della giovane hanno dato parere favorevole per la donazione degli organi. L’amica, invece, è rimasta ferita gravemente, ma non è in pericolo di vita.