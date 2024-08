Aspettando il reality le tappe più significative del Grande Fratello Vip 5

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di lunedì 26 agosto 2024)Vip 5, ilpiù lungo della storia della casa di Cinecittà e più emozionante che mai: lepiùvissute in quella edizione 169 giorni e 44 prime serate: è ILVip 5, l’edizione più lunga che portò alla vittoria Tommaso Zorzi e secondo classificato Pierpaolo Pretelli. Un’edizione lunghissima quella vissuta dai 34 concorrenti tra chi ha lasciato, chi è stato squalificato e chi è arrivato sino alla fine del gioco condotto da Alfonso Signorini. A battere ogni record in merito ai ritiri è stata Flavia Vento che ha lasciato la casa di Cinecittà per la mancanza che sentiva dei suoi cani in soli tre giorni di permanenza. Anche Francesco Oppini e Elisabetta Gregoraci hanno abbandonato anzitempo per raggiungere ognuno i propri affetti. Questa quinta edizione ha visto anche tante squalifiche. Una? Quella di Alda D’Eusanio.