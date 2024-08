Apple | I nuovi iPhone arrivano il 9 settembre

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 26 agosto 2024) It's Glowtime! Tutti si aspettavano un eventoper il 10, ma l'azienda di Cupertino ha sorpreso tutti anticipandolo al 9. La decisione sembra essere stata presa per evitare sovrapposizioni con il dibattito delle elezioni presidenziali americane. Così, la presentazione dei16 avverrà un giorno prima del previsto. L'invito ufficiale ai media è stato inviato pochi minuti fa, confermando un keynote che si terrà eccezionalmente di lunedì, rompendo la tradizione didi organizzare questi eventi di martedì. Cosa possiamo aspettarci dall'evento di lancio del 9? A meno di sorprese, Tim Cook e il suo team sveleranno i16, ma non saranno gli unici protagonisti della giornata. Ci si aspetta anche la presentazione deiWatch e della prossima generazione di AirPods 4.