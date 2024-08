Antonio Tajani scoppia la bomba | la notizia sconvolge tutti interviene lui VIDEO

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di lunedì 26 agosto 2024) Nelle scorse ore è circolata una fake news che vede protagonista il vicepremier e Ministro degli Esteri,. È stato necessario smentire lache da alcuni giorni ha cominciato a circolare in rete ed è stata rilanciata sui social da numerosi utenti. Per farlo è intervenuta la segreteria del ministro. (Continua dopo le foto) Leggi anche: Lutto nel calcio italiano, è morto Eriksson: i sintomi della malattia Leggi anche: Terribile incidente sulla A1, estratto dalle lamiere un ferito: traffico in tilt Fake news su: la senatrice Cristina non è sua figlia La fake news riguarda non soloma anche Cristina, indicata come sua figlia. La donna è senatrice del Partito Democratico: è approdata a Palazzo Madama il 31 maggio 2023, dopo le dimissioni di Carlo Cottarelli. Cristinanon è figlia di