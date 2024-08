Zirkzee? Un disastro in mondovisione | tifosi imbufaliti sui social per il tocco sulla linea | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 25 agosto 2024)non convince. La stella del Manchester United, ex Bologna, e al centro di serrate trattive di mercato col Milan, è stato protagonista di un pesantissimo scivolone in campo che è diventato virale sui. Nel match con il Brithgton, i Red devils vanno in vantaggio ma il gol viene annullato. Il tutto per unproprio di. Il giocatore tocca il pallonedi porta sul tiro di Garnacho e fa annullare il gol del compagno: l'ex calciatore del Bologna ha provato a togliersi ma non ci è riuscito.ha cercato in tutti i modi di frenare e di far passare la palla ma l'ha toccata con il ginocchio. Immediato è scattao il check al Var: l'attaccante era davanti alla palla al momento del tiro di Garancho. La rete è stata annullata facendo imbufalire idello United sui