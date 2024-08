Valsir Mountain Running World Cup | spettacolo a Casto dal 31 agosto

Leggi tutta la notizia su danielebartocciblog

(Di domenica 25 agosto 2024) La tappa italiana dellaCup, in programma dal 31al 1° settembre, vedrà ancora una volta ritrovarsi atutti i migliori del ranking mondiale. Atleti pronti a regalarenelle attesissime sfide al vertice della classifica di Coppa. Ed è ancora la “Nasego” la gara Regina dell’edizione 2024 dellaCup, in programma dal 31al 1° settembre. È ache ormai da diversi anni tutti i campioni della corsa in montagna scelgono di sfidarsi in quello che è considerato l’appuntamento top. Manifestazione determinante per stabilire le gerarchie nella classifica finale di Coppa del Mond,o a una gara di distanza dalla finale di Chiavenna. Ancora una volta, quest’anno, la linea di partenza vedrà schierati quasi tutta l’attuale top ten maschile e femminile di Coppa.