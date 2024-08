Traffico Roma del 25-08-2024 ore 11 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 25 agosto 2024) LuceverdeBuongiorno ben trovati dalla redazione sempre scarso illungo la rete viaria della capitale a San Paolo rallentamenti per incidente in Viale Giustiniano Imperatore all’altezza di via possibili difficoltà alin piazza San Pietro per la consueta recita della preghiera dell’angelo se la benedizione Apostolica i fedeli di Papa Francesco deviazioni delle linee bus del trasporto pubblico e questa sera alle 20:45 presso lo stadio l’incontro di calcioEmpoli per la seconda giornata del campionato di Serie A delle 18:30 disciplina diprovvisori in zona dello stadio potenziamento del trasporto pubblico per i dettagli di questa di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it bene da Maria Barbara Taormina è tutto un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilitÃ