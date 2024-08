Tamberi torna in gara dopo Parigi 2024 | Dura dal punto di vista mentale

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di domenica 25 agosto 2024) (Adnkronos) – Gianmarcotrona a gareggiare. L’azzurro sarà in pedana alla Diamond League in programma domani, domenica 25 agosto, a Chorzow in Polonia. E’ l’azzurro stesso a raccontare le sensazionil’11esimo posto nella finale di, condizionata da problemi di salute accusati nei giorni e nelle ore precedenti alla. “Come sto? Come puoi sentirtitre anni in cui ti alleni ma non puoi esprimerti come vorresti nel momento più importante. Ho fatto di tutto per farmi trovare al meglio aed è accaduto tutto quello che non doveva succedere – ha detto il 32enne marchigiano – Non voglio essere triste, ma è veramentedaldi. Non so cosa aspettarmi per domani, non so come reagirò: però so che adoro questo meeting e che combatterò come sempre”, promette l’azzurro delle Fiamme Oro.