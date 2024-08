Sinner Alcaraz | Hanno detto che è innocente se gioca c’è un motivo

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di domenica 25 agosto 2024) (Adnkronos) – “Se lasciano che Jannik giochi, c’è unche è. E’ tutto quello che so e che posso dire”. Carlos, a due giorni dall’inizio dell’US Open, risponde così alle domande sul caso doping che ha coinvolto Jannik. L’azzurro, numero 1 del mondo, in primavera è risultato positivo al Clostebol ma non è stato squalificato: la positività è stata provocata da una contaminazione. “E’ davvero un momento difficile per lui, senza dubbio. E’ complicato, inutile nasconderlo: è complicato”, dice lo spagnolo. “Cosa posso dire? In inglese per me è difficile spiegarmi ma ci provo. Io credo nello sport pulito, sono abbastanza sicuro che ci sono molte cose che non sappiamo. Ma se lasciano che Jannik giochi, c’è unche è, è tutto quello che so”, dice.