Probabili formazioni Napoli-Parma | terza giornata Serie A 2024 2025

(Di domenica 25 agosto 2024) Ledi, match delladi. La partita è in programma alle 20:45 di sabato 31 agosto nella cornice dello stadio ‘Maradona’. Antonio Conte cerca tre punti per lasciarsi alle spalle ogni malumore di inizio stagione prima della sosta. Con il mercato che si chiude, l’allenatore partenopeo ha le idee più chiare su chi può contare. Discorso simile anche per Pecchia, ex, reduce dalla bellissima vittoria casalinga contro il Milan. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn. Sportface.it vi offrirà aggiornamenti in tempo reale nel corso dell’avvicinamento al match sullemosse di formazione dei due allenatori.– Il mercato cambierà valutazioni e ballottaggi. Al momento Olivera è favorito su Spinazzola. Neres scalpita, ma Politano dovrebbe essere confermato. Kvaratskhelia unico intoccabile.