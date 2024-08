Orrore su di me Selvaggia Lucarelli choc decide di raccontare tutto ai fan

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di domenica 25 agosto 2024) “su di me”.ha sorpreso tutti con una rivelazione sui social, raccontando una storia drammatica in cui si trova vittima. La giornalista del Fatto Quotidiano ha spiegato si suoi follower che sta vivendo un vero e proprio incubo. Si tratta di un problema noto alle forze dell’ordine, ma ancora irrisolto. Questa situazione le sta causando gravi conseguenze., volto noto della tv e membro storico della giuria di Ballando con le Stelle, è anche celebre per le sue inchieste giornalistiche che hanno smascherato truffatori e stalker, contribuendo a salvare molte vittime. Tuttavia, ora è lei a trovarsi sotto attacco.ha spiegato per filo e per segno il suo incubo con una serie di storie su Instagram. Parole che hanno sconvolto i suoi fan. Nessuno immaginava una storia simile. Tanti i messaggi di solidarietà per la giornalista.