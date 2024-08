Naufragio Bayesian il racconto dei superstiti | Nessuno dell’equipaggio ci ha dato l’allarme

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 25 agosto 2024) «ci ha». Questo ildei sopravvissuti aldel, sui verbali raccolti dagli inquirenti. L’unica allerta è quella del razzo di emergenza, alle 4.38, quando oramai il veliero si era inabissato per 50 metri portando via con sé 7 vite.ha bussato alle cabine,ha urlato di salire in coperta, nessuna indicazione dall’altoparlante. Chi si è salvato, spiegato oggi Il Corriere della Sera, lo ha fatto perché si trovava al momento giusto nel posto giusto, ovvero fuori dagli alloggi, perché spaventato dall’inclinazione della barca. Una sottovalutazione dietro l’altra, iniziata dal comandante neozelandese, James Cutfield, che aveva disposto una guardia in plancia, cioè uno dei suoi uomini di sentinella durante la notte. Il maltempo? Lo hanno visto arrivare o almeno lo hanno sentito tutti Eppure il maltempo c’era.