Milano come l' Islanda | un geyser in città

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 25 agosto 2024) Unche spruzza acqua in cielo ad oltre dieci metri d'altezza. Questo lo spettacolare risveglio nella mattinata di ieri per gli inquilini di piazza Sant'Agostino, provocato da una perdita ad una grossa tubazione interrata della rete idrica. È servita più di mezz'ora ai tecnici di Mm e ai pompieri per fermare la fuoriuscita. Sul posto è intervenuta anche la Polizia locale che ha gestito piccole deviazioni al traffico per evitare gli allagamenti in strada. Ilè stato fermato intorno alle 10,40: da quel momento sono iniziati i lavori per riparare la conduttura. Da quanto si apprende, la causa della rottura sarebbe da imputare a una delle imprese che in quella piazza sta effettuando i lavori per conto di Atm. Gli operai avrebbero toccato la tubazione del diametro di 20 centimetri con un «martellone», crepandola.