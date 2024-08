Lautaro Martinez niente ansia! Una data da segnare per il recupero

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 25 agosto 2024) Fino a quando l’Inter dovrà fare a meno di capitan? Simone Inzaghi non ha fretta ma può sperare in unaper il rientro. ASSENZA – L’affaticamento muscolare riscontrato nei giorni scorsi ha costretto Simone Inzaghi a lasciare il suo numero dieci fuori dalla lista dei convocati per Inter-Lecce. Ecco che, quindi, ieri serasi accomodato sulle poltrone della tribuna di San Siro, da dove ha seguito con grande partecipazione tutta la sfida insieme alla sua famiglia. Questa mattina, invece, il capitano nerazzurro si è rivisto sul prato di Appiano Gentile, svolgendo però un lavoro a parte rispetto a quello del resto della squadra.