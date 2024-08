Israele-Hezbollah è scontro aperto | ma ancora nessuno vuole l’escalation

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di domenica 25 agosto 2024) Come avevamo previsto e anticipato, nonostante la psicosi generale l’Iran non ha attaccato direttamente, continuando a delegare il contenimento di quest’ultimo ai miliziani fondamentalisti della Mezzaluna sciita (o Asse della Resistenza in dizione filo-iraniana). Come avevamo previsto e anticipato, il protagonista principale della nuova fase del conflitto è diventato. Nonostante gli inviti statunitensi alla distensione, lo Stato ebraico ha lanciato un pesante attacco preventivo contro postazioni nel confinante Libano, scatenando la reazione degli islamisti con centinaia di razzi. Un deciso innalzamento dello, manon l’incipit di una guerra aperta e allargata.