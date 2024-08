Inter ultima settimana di fuoco per le uscite | per Correa il lavoro più arduo – TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 25 agosto 2024) L’, dopo aver concluso l’acquisto di Tomas Palacios dal Talleres, concentrerà i suoi sforzi sul calciomercato in uscita: Joaquinla pedina più difficile da piazzare. ULTIMI SFORZI – L’proverà, nell’di calciomercato, a trovare un acquirente disposto ad acquistare Joaquina titolo definitivo. L’argentino non rappresenta una delle 4 punte su cui mister Simone Inzaghi ha sin qui puntato nei primi due incontri della stagione di Serie A. Infatti, il classe 1994 non ha disputato nemmeno un minuto né nella sfida esterna contro il Genoa né nella gara casalinga contro il Lecce. Un segnale di come, nonostante le parole espresse pubblicamente, lo stesso tecnico piacentino sia disponibile a privarsene nei prossimi giorni.