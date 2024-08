In quattro in una Smart Fortwo muore una bimba di 8 anni Arrestato il conducente

Leggi tutta la notizia su agi

(Di domenica 25 agosto 2024) AGI - Una bambina è morta in un incidente stradale nel Napoletano. Questa mattina lungo la via Domitiana, all'altezza del civico 99, nel comune di Giugliano, unacon a bordopersone (genitori con due figlie) si è ribaltata per cause ancora da accertare. Una, di 8, è morta a causa dell'impatto. L'altra figlia, 16, è in ospedale a Pozzuoli per probabili fratture mentre la madre è in osservazione nello stesso pronto soccorso. L'uomo alla guida ha riportato solo qualche escoriazione. Secondo le prime indagini l'uomo era senza patente. La piccola era in braccio alla madre seduta al lato passeggero. La figlia più grande della coppia era seduta nel cofano, ma questo particolare non è ancora certo. I primi soccorsi alla famiglia nell'auto sono stati prestati da alcuni passanti poi da personale del 118. La salma della piccola sarà sottoposta ad autopsia.