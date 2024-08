Francesco Bruni amareggiato | Errori nel corpo a corpo Arbitri da interpretare ma la barca va bene

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 25 agosto 2024) Luna Rossa ha inscenato uno spettacolarecon Team New Zealand nel match race finale delle regate preliminari di America’s Cup andato in scena nella giornata odierna a Barcellona. L’equipaggio italiano ha dovuto scontare una penalità per avere virato troppo vicino agli avversari in fase di pre-partenza, ma ha poi inscenato una mirabolante rimonta. Team Prada Pirelli si è riportata in scia dei detentori della Vecchia Brocca durante l’ultimo tratto di bolina e a quel punto ha cercato il sorpasso ai danni dei Kiwi, ma purtroppo il doppio tentativo ha portato a due penalità per virata ancora troppo vicino allo scafo avversario. James Spithill e compagni hanno dovuto alzare bandiera bianca, ma le indicazioni ricavate sono assolutamente positive.