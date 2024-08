Fondazione Pescheria il pasticcio | Il politico non può gestire soldi Lo dice la legge ribadita da Anac

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 25 agosto 2024) e Antonella Marchionni Non si può fare. C’è una linea di demarcazione segnata dal decreto legislativo n. 39 del 2013 che non consente a Daniele Vimini di essere seduto contemporaneamente nella poltrona di presidente dellacon incarichi gestionali e in quella di assessore alla cultura. La prima carica, infatti, in base alla norma, mal si concilia con l’altra. Quello che non va bene, secondo la normativa che disciplina i casi di "inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico", è che l’assessore Vimini di fatto svolge all’interno dellaun incarico gestionale in veste di amministratore.