Follia nel Salento Bimbo di 6 anni bersaglio di una sassaiola ferito il padre

(Di domenica 25 agosto 2024) Dopo i tanti episodi che sono balzati agli onori della cronaca, una vicenda di vera e proprianelsi è consumata ancora una volta a Gallipoli, sempre più centro di casi di aggressioni, risse e violenza troppo spesso inspiegabile. Unsalentino e suo figlio di sei, infatti, sono stati vittime di un’aggressione mentre facevano la doccia in un lido della Città Bella. Durante il pomeriggio di qualche giorno fa, infatti, mentre si trovavano sotto la doccia, sono stati bersagliati da un lancio di pietre, presumibilmente da parte di una baby gang di ragazzini. A denunciare l’accaduto è stato ildel ragazzino che, nel tentativo di proteggere il figlio, è stato colpito alle gambe e ha riportato parecchie escoriazioni.nel, ancora un episodio di violenza gratuita a Gallipoli Per fortuna, però, l’uomo non ha avuto bisogno di cure mediche.