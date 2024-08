È bufera su Leao arriva la spiegazione | ce l’aveva con una persona in particolare

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di domenica 25 agosto 2024)sudopo la sconfitta del Milan contro il Parma e il gesto rivolto ai tifosi: il portoghese spiega con chi ceNon vive giornate serene il Milan, colpa di un avvio di stagione ben al di sotto delle aspettative. I rossoneri hanno raccolto soltanto un punto in due partite con la sconfitta di Parma che ha reso evidenti i limiti della squadra. Per Paulo Fonsecano le prime grandi difficoltà, ma il tecnico portoghese non è l’unico finito sotto processo. C’è anchead essere finito nel tritacarne delle polemiche: complice una prestazione incolore, in cui ha alternato poche buone giocate a momenti in cui è apparso indolente e fuori dal gioco, il portoghese è stato duramente criticato. A peggiorare le cose il gesto che il 10 rossonero ha fatto dopo il gol del momentaneo pareggio firmato da Pulisic.