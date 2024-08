Di Lorenzo | È emozionante tornare a segnare dopo il periodo particolare di quest’estate

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 25 agosto 2024) Al termine della sfida vinta contro il Bologna, Die Kvafra, hanno rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn Quasi commossoil gol «È stata un’estate un po’, però io penso che quando si scatena così tanta cattiveria, intesa nel senso che la piazza ha reagito alla possibilità del mio addio, significa che si amano tanto. I tifosi me lo trasmettono questo amore e io cerco di ricambiarlo. È statoal gol» Kvara si diventato papà in settimana che energia ti ha dato «Mi ha dato tanta energia e penso di averlo dimostrato. Sono molto felice» Quanto è stato importante il messaggio di Conte Di: «Il mister è stato subito sincero con me e ho apprezzato tantissimo le sue parole.