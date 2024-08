Canarini l’atteggiamento da rivedere nei primi minuti I gol in avvio di gara Uno dei crucci di Bisoli

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 25 agosto 2024) Davvero poco tempo per godersela, perché Bari è stata solo la prima di tre partite in una settimana prima della sosta per le nazionali di settembre. In un lasso di tempo così breve, il Modena non potrà risolvere quanto ancora non va, ma potrà provare a sistemare dettagli fondamentali. Priorità assoluta aliniziale, come per altro sottolineato anche da. Sia a Bolzano che con il Bari, ihanno dimostrato untroppo accomodante (per non dire distratto) e ne ha pagato pure le conseguenze visto che ha subito la rete dello svantaggio neissimiin entrambe le occasioni (al 5’ col Sudtirol e al 17’ coi galletti). Cosa che raramente una squadra diconcede, considerando inoltre che due delle tre reti incassate sono arrivate da palla inattiva. Accortezze da mettere a posto, senz’altro.