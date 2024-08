Atletica leggera

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 25 agosto 2024) Le atlete dell’Endas Cesena sono state protagoniste ai mondiali master diche si son svolti a Goteborg, in Svezia, portando a casa importanti medaglie e soddisfazioni. Alla competizione planetaria hanno partecipato in quattro: il miglior piazzamento è stato quello di Cristina Sanulli, che si è messa al collo la medaglia d’argento nei 400 metri F50 e il bronzo nei 200 metri, confermandosi una delle atlete più in forma della squadra. Valentina Morigi ha conquistato due medaglie di bronzo, una nella staffetta 4x100 F40 e l’altra nel salto triplo, mentre Barbara Marinucci ha raggiunto la finale nei 400 metri F40, ottenendo il sesto posto. Applausi anche per Orietta Stramiglio che, dopo un anno difficile a causa degli infortuni, è tornata a gareggiare nei 200 metri F55, con una prestazione davvero promettente.