Turismo sanitario un fenomeno che coinvolge 350mila italiani

(Di sabato 24 agosto 2024) Roma, 24 agosto 2024 – Gliche decidono di ricorrere a cure sanitarie all'estero sono sempre di più. Per avere un'idea del, basterà immaginare che ogni anno l'intera città di Firenze si svuoti, per cercare fuori dai confini nazionali una soluzione ai propri problemi di salute. Sono infatti oltreglia farlo, per varie ragioni e in differenti Paesi, stando ai dati di Confindustria Viaggi. Quali sono i Paesi più gettonati? I Paesi preferiti per curarsi, come evidenziato dal portale Care, sono la Polonia, la Romania, l'Ungheria e la Croazia, tutti noti per le eccellenze sanitarie e le moderne infrastrutture, nonché per un costo della vita più bassa che permette di godersi con calma le città, anche nei giorni successivi a ricoveri e interventi.