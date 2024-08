Traffico Roma del 24-08-2024 ore 18 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 24 agosto 2024) Luceverdeben trovati all’ascolto Buonasera Al momento non si rilevano difficoltà nella capitale solo sulle strade del centro è in corso una manifestazione con corteo da Piazza della Repubblica a Largo Corrado Ricci percorrendo via delle Terme di Diocleziano via Giovanni Amendola e via Cavour fino alle 20 orario previsto per il termine dell’evento non si esclude ripercussioni ale al trasporto pubblico di zona restiamo in tema di trasporto pubblico per ricordarvi che fino a tutto domani la linea della metropolitana è in funzione sul Antonella 30 termini Anagnina il servizio nella 30 termini Battistini riprenderà regolarmente lunedì prossimo 26 agosto bene da Massimo veschi è tutto dettagli di queste ed altre notizie sul sito.luceverde.it un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità