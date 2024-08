Strage durante la festa morti e feriti | Uccisi con un coltello cadevano come mosche Caccia all’assassino

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 24 agosto 2024) Tree almeno novedi cui cinque gravissimi, è pesantissimo il bilancio di quello che gli investigatori hanno bollato‘attacco terroristico’ avvenuto ieri sera. “L’aggressore ha accoltellato le persone in modo indiscriminato. Pertanto, attualmente pensiamo che si tratti di un attacco. Attualmente ci sono tree quattrogravi e persone sotto shock. L’aggressore è ricercato con un grande dispiegamento delle forze dell’ordine, vogliamo assolutamente arrestare l’autore del reato”. >> Politica italiana in lutto, morto l’ex ministro e senatore. Il doloroso annuncio del figlio: “Papà se n’è andato” “Ma allo stesso tempo sono in corso anche indagini, indagini forensi e interrogatori di testimoni”, ha spiegato il capo della polizia del posto.