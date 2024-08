Si prospetta un inverno senza rischi per l' Europa Serbatoi pieni al 90%

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di sabato 24 agosto 2024) Per questol', nella sua interezza, non dovrà soffrire il freddo. Infatti, con quasi due mesi e mezzo di anticipo, isotterranei di gas naturale sono stati già riempiti al 90%. Le attuali riserve garantirebbero un terzo della domanda dei mesi invernali di gas, elemento indispensabile per riscaldamento e industria. E' un risultato insperato e di grande valore che ci mette al riparo da qualsiasi crisi geopolitica proveniente dalla Russia. Infatti se Putin decidesse di chiudere completamente i suoi gasdotti l'UE, oltre a questa formidabile riserva, avrebbe a disposizione una ricca rete di rigassificatori in grado di importare gas naturale liquefatto (GNL) da tutti i posti nel mondo dove viene estratto