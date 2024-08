Sharon Verzeni il compagno | Non mi hanno risentito ma mi richiamino senza problemi

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di sabato 24 agosto 2024) Caso, ilai giornalisti: “Non mi, ma mi” Due sopralluoghi sono stati effettuati dai carabinieri nella villetta in cuiviveva con ilSergio Ruocco. Sia giovedì che venerdì, i carabinieri sono entrati con Ruocco che non risulta indagato. Sarebbero stati prelevati dei computer e altri strumenti informatici della coppia. “Che mi, anzi meglio. Non sono stanco: non sono mai stanco. Dopo il nuovo sopralluogo a casa non sono stato”, sono state le poche parole che Ruocco ha detto ai giornalisti presenti fuori dalla casa di via Adda a Bottanuco, dove abitano i genitori die dove, dal giorno dopo il delitto, si è di fatto trasferito a vivere anche lui. A “Morning News” il padre di Sergio Ruocco si dice convinto che a colpirla sono stati in due.