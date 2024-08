Settembre Prato è Spettacolo al via con i Cccp

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 24 agosto 2024), 24 agosto 2024 - Sta per arrivare, ancora una volta, l'appuntamento musicale più atteso dell'anno: nel mese più bello per la città di, torna il Festival organizzato da Fonderia Cultart in collaborazione con il Comune di, giunto quest'anno alla sua nona edizione.L'offerta è come al solito estremamente eterogenea, così da poter venire incontro ai gusti musicali più disparati, tenendo sempre alta la variabile della qualità artistica.è un'occasione perfetta per unire la partecipazione ad un concerto ad una visita turistica della città che nel mese di, grazie ai festeggiamenti della Madonna della Cintola, patrona dei(8), indossa il suo abito migliore ed offre ai visitatori una molteplicità di attrazioni.