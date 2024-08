Scontro auto-moto nel salernitano muore coppia atripaldese

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 24 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto Il sindaco Avv. Paolo Spagnuolo e l’intera Amministrazione Comunale esprimono cordoglio per i due concittadini che hanno perso la vita in un tragico incidente stradale sulla SS18. “Quando la notizia era ancora incerta ho sperato si trattasse di errore – ha dichiarato il primo cittadino – tuttavia successivamente è arrivata la triste conferma. Siamo vicini alle famiglie coinvolte”. E’ quanto scritto dal sindaco di Atripalda, doposulla statale 18, nei pressi dello svincolo di Paestum. Nell’impatto hanno perso la vita due persone che viaggiavano in sella ad unacicletta. A perdere la vita due persone del comune sulle rive del Fiume Sabato di 48 e 50 anni. La Statale è stata chiusa al transito tra gli svincoli di Agropoli Nord e Cafasso.