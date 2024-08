Reggiana da sogno | Vergara-gol mette kappao la Samp a Marassi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 24 agosto 2024) Reggio Emilia, 24 agosto 2024 – Un sabato d’agosto degno dei desideri della notte di San Lorenzo: lasbanca uno degli stadi più iconici d’Italia, il “Ferraris” di Genova, e si prende i primi tre punti della stagione. Un successo meritato soprattutto per quanto visto nel primo tempo, con diverse occasioni granata non concretizzate contro una squadra forte come ladoria di Andrea Pirlo. Ci ha pensato, a 6 minuti dal 90’, a segnare il gol partita. Un trionfo che porta enorme fiducia ad una squadra ancora non del tutto completa: non c’è tempo, però, perché martedì a Reggio arriva il Brescia per l’infrasettimanale (ore 20.30), e venerdì, appena scoccherà la mezzanotte del 31 agosto, terminerà la finestra di calciomercato. Ore decisive che lapuò vivere con una certa serenità visti i 4 punti nelle prime due gare.