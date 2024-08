Paura per Vittorio Brumotti morso due volte dal ragno violino | Febbre a 42 si è scatenato di tutto

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 24 agosto 2024) Ilsta diventando purtroppo protagonista in questi ultimi mesi, durante i quali si è scatenata una vera psicosi nei suoi confronti. Un 23enne pugliese, Giuseppe Russo, è purtroppo morto in seguito aldel, che qualche settimana prima aveva ucciso Franco Aiello, carabiniere 52enne palermitano. Molte altre persone sono finite in ospedale dopo ildell’insetto, tra le cui vittime c’è ancheche ha raccontato la sua brutta esperienza a “Pomeriggio Cinque News”. La brutta esperienza diI vip non sono naturalmente immuni daldel, che in passato ha colpito anche Luciana Littizzetto. Ospite di “Pomeriggio Cinque News”, l’inviato di Striscia ha raccontato alla padrona di casa Simona Branchetti di essere statoper ben duedal temibile insetto.