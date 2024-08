Parma-Milan Pecchia | C’è sempre stata la voglia di vincere la partita

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 24 agosto 2024) “Sia Cancellieri che Almqvist sono arrivati da dieci giorni e non era semplice per loro inserirsi in questo contesto. La loro condizione è ancora limitata ma sono giocatori dalle caratteristiche chiare, di cui avevamo bisogno. Le loro giocate ci hanno permesso diunabellissima”. Lo ha detto l’allenatore del, Fabio, ai microfoni di Dazn, dopo la vittoria casalinga per 2-1 contro il. “Dobbiamo adeguarci a un campionato totalmente diverso rispetto alla Serie B. Nel primo anno giocavamo con Vazquez come falso nove, mentre la scorsa stagione eravamo più verticali. Ora incontreremo avversarie più forti. Ilci ha messo tanto sotto pressione – ha aggiunto il tecnico artefice della promozione dei crociati -. Abbiamoavutodi andare ala”. “Chiedere l’esperienza a questa squadra sarebbe fuori luogo.