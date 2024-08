Obiettivo Parigi Mirko Testa | L’handbike mi ha dato la spinta per ripartire ora vivo un sogno

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 24 agosto 2024) Grassobbio. “è un”. È una frase che pronunciata davale doppio. Nel 2018 ha avuto un incidente mentre andava in motocross, l’11 agosto 2023 si è laureato campione del mondo di handbike. Alle Paralimpiadi ci arriva con la maglia iridata, puntando a vivere il coronamento di un percorso che è ancora ben lontano dal vedere la parola ‘fine’ di fronte. Anzi, se possibile, è solo all’inizio. “Tokyo era realisticamente troppo vicina”, racconta con gli occhi colmi di emozione e anche di attesa, pensando alle gare che affronterà in terra francese: il 4 settembre la cronometro, il giorno dopo la gara in linea su strada, ed è anche possibile che il 7 sia impegnato nel team relay. Il classe 1997, di Grassobbio, è una delle punte di diamante della spedizione azzurra. E non potrebbe essere altrimenti, vista la maglia che porta e i colori sulla sua bici da gara.