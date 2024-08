Naufragio Bayesian la Guardia costiera sui soccorsi | Barcone di migranti? Avremmo fatto la stessa cosa salviamo vite senza distinzioni

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 24 agosto 2024) “Il dispositivo di soccorso è uguale per tutti, lanon fa alcuna distinzione tra le persone. Se al posto del veliero ci fosse stato undio un pescherecciola. Insieme ai vigili del fuocosoccorso tutti”. Lo ha detto nel corso della conferenza stampa dedicata aldel veliero, il capo della Capitaneria di porto di Palermo, l’ammiraglio Raffaele Macauda, rispondendo a una domanda di una cronista sulle attività di soccorso in mare in caso di. “La capitaneria di Porto salvaumanedistinzione alcuna, né di nazionalità, né di colore. Voglio ricordare che a Lampedusa abbiamo recuperato corpi a 60 metri per restituirli ai familiari”.