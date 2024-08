MOVIOLA – Inter-Lecce Gaspar stende Thuram in area | è rigore

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 24 agosto 2024) Episodio daal 69? di, match della seconda giornata di Serie A 2024/2025. Sugli sviluppi di un cross dalla destra,ha preso posizione ache ha trattenuto l’attaccante francese, caduto a terra al momento di un colpo di testa. L’arbitro Di Marco non ha avuto dubbi e ha fischiato il calcio diper la formazione nerazzurra. Dagli undici metri si è presentato Calhanoglu, che non ha sbagliato. Giusto concedere il penalty? La dinamica è chiara:si disessa del pallone e va sull’uomo, esagerando nell’entità della trattenuta.impatta comunque di testa, ma lo fa in precario equilibrio dopo il fallo commesso dal difensore del. Ilè netto.in: èSportFace.