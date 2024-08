Mondragone | quattro giorni all’insegna della pizza e della musica

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 24 agosto 2024)si trasforma, dal 25 al 28 agosto, in un vero e proprio paradiso per gli amanti. La terza edizione del “Festival” promette di essere un’esplosione di sapori,e allegria, capace di soddisfare i palati più esigenti e di coinvolgere grandi e piccini. Un viaggio nel gusto Lungo il suggestivo lungomare Camillo Federico, saranno allestiti 12 forni a legna che sforneranno pizze di ogni tipo, da quelle classiche alle più creative, per un totale di oltre 1500 posti a sedere. Ma non solo: la friggitoria proporrà deliziosi cuoppi napoletani e pizze fritte, per un’esperienza gastronomica a 360 gradi. Spettacoli eper tutti i gusti Le serate saranno animate da un ricco programma di spettacoli e concerti, con ospiti d’eccezione come Alvaro Vitali, il mitico “Pierino”, e la talentuosa cantante e attrice Emanuela Cantone.