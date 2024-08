Milan e Inter fate largo al terzo club della città | debutto tra i professionisti dell’Alcione che sogna di giocare all’Arena Civica

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 24 agosto 2024) Sabato 24 agosto 2024, ore 18, stadio Comunale di Caravaggio. L’appuntamento con una nuova storia, atteso esattamente da 72 anni. È il momento dell’esordio nel professionismoo, la terza squadrameneghina. Quella che da sempre è stata stritolata dalle ingombranti presenze di. Ad accompagnare gli arancioni in questa prima volta assoluta non poteva che essere un’altra lombarda, l’Atalanta Under 23. Un primo passo di un percorso nel girone A di Serie C, che vedrà anche squadre blasonate e realtà con grandi capitali, come Vicenza, Ferapisalò, Padova, Pro Vercelli, Triestina. L’obiettivo dichiarato è ovviamente la salvezza. Un traguardo che l’Alcione proverà a raggiungere da Sesto San Giovanni e non dalla tantota Arena