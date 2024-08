Liti e tafferugli nel locale che era già stato chiuso | Sesto Fiorentino licenza sospesa per 15 giorni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 24 agosto 2024)(Firenze), 24 agosto 2024 – In base alle disposizioni del questore Maurizio Auriemma, da oggi è scattata la sospensione dellaper 15per undi. Il provvedimento èemesso in seguito a recenti episodi accertati dalle forze di polizia cittadine che avrebbero evidenziato una situazione di potenziale pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica. Il primo in ordine cronologico si sarebbe verificato lo scorso 5 maggio quando gli agenti del commissariato cittadino sono intervenuti nelin due diverse occasioni per la segnalazione di altrettantitra alcuni frequentatori dell’attività.che probabilmente sarebbero state anche frutto dell’uso smodato di alcolici.