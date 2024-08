L’Inter gli dice addio | tifosi in lacrime

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di sabato 24 agosto 2024)gli. Se n’è andato come da nota ufficiale del club uno degli ultimi rimasti di una grande squadra. Il cordoglio Ci sono quei giocatori che fanno la differenza e che rimangono nella storia di ogni società. Ci sono quegli atleti che anche per via di quello che fanno vedere oltre il campo non vengono mai dimenticati dai. Che rimangono lì, nel cuore, un pezzetto sempre pronto della propria vita a ricordarsi quei momenti. Il logo del(Lapresse) – Ilveggente.itLo sappiamo tutti: inella loro vita amano alcuni uomini che fanno parte della propria squadra. Anche in maniera viscerale in alcune occasioni. E quelli delhanno sicuramente amato in maniera importante Humberto Maschio, che si è spento all’età di 91 anni. In Italia ha vestito le maglie di Bologna, Inter appunto, Atalanta e Fiorentina.