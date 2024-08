James Gunn sta anticipando l’arrivo di Martian Manhunter nel DCU?

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di sabato 24 agosto 2024)stadinel? In base a quel poco che abbiamo visto da Creature Commandos, Superman e Peacemaker stagione 2,non sta perdendo tempo nell’espandere ile creare un mondo abitato da supereroi. Un fan DC ha recentemente utilizzato i social media per condividere alcuni Easter Egg che spera di vedere nel; uno di questi era l’ossessione diper Chocos, la versione DC degli Oreo. Questo post ha spintoa rispondere con una versione reale di Chocos, cosa che ha portato a speculazioni sui social media sul fatto che J’onn J’onzz farà presto il suo debutto nel. Tuttavia, poiché il regista è attualmente impegnato a girare un episodio di Peacemaker, scommetteremmo che questi siano semplicemente oggetti di scena di quella serie. In altre parole, forse sarebbe meglio non eccitarsi troppo.