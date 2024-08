Italia allerta meteo gialla per domenica 25 agosto In arrivo temporali

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 24 agosto 2024) Domani,25, l’si troverà sotto l’influenza di un’alta pressione che garantirà in gran parte del paese tempo soleggiato e caldo. Tuttavia, al Nord, in particolare nelle zone alpine e prealpine, è prevista una certa instabilità atmosferica che porterà a locali rovesci e. La Protezione Civile ha emesso un avviso diper rischiosu alcuni settori del Piemonte. Questo avviso riguarda specificamente la Pianura Torinese e le Colline, la Pianura Cuneese, la zona del Toce, e le Valli Varaita, Maira e Stura. Anche altre aree come la Val Sesia, il Cervo e il Chiusella, e le Valli Orco, Lanzo e Sangone sono incluse nell’. L’attenzione è rivolta anche alle Valli Susa, Chisone, Pellice e Po, e alla Pianura settentrionale.