It ends with us – Siamo noi a dire basta è ispirato a una storia vera?

(Di sabato 24 agosto 2024) Al cinema in questi giorni, It endus –noi a, il film di Justin Baldoni interpretato da Blake Lively è tratto dall’omonimo romanzo di Colleen Hoover. Un libro, che ha avuto un grandissimo successo,alladei genitori della scrittrice. La madre di Hoover, Vannoy Fite, infatti, subiva violenza domestica dal marito. In una recente intervista al Today Show ha detto: “Il mio primo ricordo risale probabilmente a quando avevo due anni. Ricordo che io e mia sorella ci nascondevamo in camera da letto e io ho sbirciavo fuori proprio mentre mio padre lanciava la TV contro mia madre. Lei lo lasciò poco dopo. Mia madre aveva una gran forza. Mi sono sempre chiesta: ‘Come ha potuto essere in questa relazione violenta?’ e così scrivere la sua, per me, è stato un modo per esplorare questo.