Io nemico dei comunisti? Sono contento | liste di proscrizione incredibile Feltri

(Di sabato 24 agosto 2024) "No, neanche un po'": è la risposta che Vittorio, ospite a Stasera Italia, ha fornito al conduttore Roberto Poletti quando gli ha chiesto se fosse preoccupato per essere finito nel mirino del Nuovo Partito Comunista. Il direttore editoriale de Il Giornale è infatti stato inserito nelledistilate contro giornalisti, intellettuali, politici, imprenditori accusati di essere "agenti sionisti in Italia". "Io da molti anni ho confessato di essere filo-israeliano. Mi hanno addirittura dedicato un albero nel giardino dei giusti in Israele. Non posso certo nascondermi dietro a un dito. Me ne vanto, non me ne vergogno e non ho paura", ha scanditosenza alcun timore. "Se dovessi avere paura io, figuriamoci i poveri israeliani.molto sereno e poi, se succederà qualcosa, pazienza. Di qualcosa bisognerà pure morire. Non cambia molto.