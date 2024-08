Inzaghi | Condizione Inter? Manca qualcosa! Buone sensazioni

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 24 agosto 2024)si esprime al termine di-Lecce. L’allenatore, a seguito della seconda giornata di Serie A, valuta quanto avvenuto al Meazza suTV. IL COMMENTO DEL TECNICO – Simonesulla vittoria per 2-0 in-Lecce: «I tre punti? Erano importantissimi. Ero abbastanza tranquillo perché la squadra ha fatto un’ottima settimana. A Genova eravamoti sull’episodio finale, però avevoperché la squadra aveva fatto un’ottima gara anche a Genova. Trovavamo un avversario che sapeva giocare bene, non bisognava perdere le distanze e i ragazzi sono stati molto bravi. Siamo stati bravi: abbiamo fatto la prima mezz’ora secondo me molto buona, poi nell’ultimo quarto d’ora abbiamo sbagliato un paio di palle e contropiedi ma siamo stati bravi a reagire. Nel secondo tempo siamo riusciti a gestire».