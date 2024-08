Gp d’Olanda di F1 Norris conquista la pole position Leclerc è sesto

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 24 agosto 2024) Landoinnel Gp di Olanda, 15esimo appuntamento del Mondiale 2024 di Formula 1. Il pilota britannico della McLaren, alla quartadella carriera, oggi 24 agosto è il più veloce nella terza manche delle qualifiche girando in 1’09”673.scatta davanti alla Red Bull dell’olandese Max Verstappen, che ottiene il secondo tempo e chiude la prima fila in griglia. In seconda fila, la McLaren di Oscar Piastri e la Mercedes di George Russell. Solo sesta la Ferrari di Charles, in terza fila con la Red Bull di Sergio Perez. Delusione per l’altra rossa di Carlos Sainz: out nel Q2, come la Mercedes di Lewis Hamilton, scatterà lontano dai primi in sesta fila. (Fonte Adnkronos) Foto Scuderia Ferrari – X ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS.